Nkunku in dubbio per Cagliari-Milan Di Stefano | Ha preso un pestone Domani …

Nkunku potrebbe non essere disponibile per la sfida tra Cagliari e Milan a causa di un pestone subito in allenamento. Secondo le ultime notizie di Stefano, il giocatore si trova in dubbio e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. La possibile assenza di Nkunku rappresenta un’incognita importante per l’attacco dei rossoneri, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali dal club.

Milan, emergenza totale per Allegri in attacco: Pulisic e Nkunku non sono al meglio, attesa per Fullkrug - Milan, Allegri è preoccupato per il suo attacco: contro il Cagliari diversi dubbi tra Nkunku e Leao ... msn.com

Emergenza Milan per Cagliari: nuovi problemi per Pulisic e Nkunku - I rossoneri rischiano l'emergenza per la gara contro il Cagliari, la prima del 2026. milanlive.it

«LEÃO ANCORA AI BOX: L'ADDUTTORE NON DÀ TREGUA! DUBBIO PER CAGLIARI, ALLEGRI NON RISCHIA» #Leao #Infortunio #Milan #Allegri #SerieA #CagliariMilan #Nkunku - facebook.com facebook

Leao in dubbio, altra chance per Nkunku Intanto per lui da Istanbul suonano le sirene del mercato... #milan #nkunku #turchia #fenerbahce #mercato x.com

