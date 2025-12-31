Nkunku dalla Turchia | pressing del Fenerbahçe C’è distanza con la richiesta di mercato del Milan

Il giornalista turco Yasar Sabuncuoglu ha commentato le recenti voci di mercato che coinvolgono Nkunku, il Milan e il Fenerbahçe. Secondo quanto riportato, il club turco sta esercitando pressione per portare il calciatore, ma al momento resta una differenza tra la richiesta del giocatore e le offerte del Milan. La trattativa è in fase di sviluppo, con attenzione alle prossime mosse di tutte le parti coinvolte.

Il giornalista turco Ya??z Sabuncuo?lu ha parlato anche delle voci di calciomercato intorno a Nkunku, il Milan e il Fenerbahçe. Ecco le sue parole su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

