Nkunku dalla Turchia | pressing del Fenerbahçe C’è distanza con la richiesta di mercato del Milan

Il giornalista turco Yasar Sabuncuoglu ha commentato le recenti voci di mercato che coinvolgono Nkunku, il Milan e il Fenerbahçe. Secondo quanto riportato, il club turco sta esercitando pressione per portare il calciatore, ma al momento resta una differenza tra la richiesta del giocatore e le offerte del Milan. La trattativa è in fase di sviluppo, con attenzione alle prossime mosse di tutte le parti coinvolte.

NKUNKU-FENERBAHÇE, IL DIETROFRONT: CHRISTOPHER DICE NO ALLA TURCHIA E SI PRENDE IL MILAN! Intrigo internazionale a Milanello: il club turco chiama, ma il numero 10 vuole solo il rossonero! L'OMBRA DI TEDESCO:

Milan, mercato di fuoco: Nkunku via in Turchia Maignan, novità sul rinnovo. Davanti…

