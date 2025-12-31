Nissan GT-R Safari la supercar che sfida l’off-road

La Nissan GT-R Safari è una versione modificata della celebre supercar R35, progettata per affrontare terreni accidentati senza compromessi. Originariamente prodotta nel 2010, questa reinterpretazione mantiene i 600 CV di potenza, unendo le prestazioni su strada alle capacità off-road. L’auto, proposta dall’azienda olandese Wim Prins, rappresenta un esempio di innovazione nel settore delle vetture ad alte prestazioni adattate alle sfide dell’extreme driving.

Da icona dell'asfalto a esploratrice estrema: una R35 del 2010 reinterpretata per affrontare tutti i terreni accidentati, senza rinunciare ai 600 CV di potenza, è stata messa in vendita dall'azienda olandese Wim Prins.

