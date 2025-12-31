Recentemente sui social si è diffusa la notizia che Nintendo avrebbe acquisito Xbox, suscitando grande attenzione tra gli appassionati di videogiochi. Tuttavia, si tratta di una voce infondata: Nintendo e Xbox sono due aziende concorrenti nel settore, e non ci sono segnali di una fusione o acquisizione in atto. È importante verificare le fonti prima di dare credito a queste notizie, spesso diffuse come bufale o fraintendimenti.

Nelle ultime ore non pochi appassionati di videogiochi si sono imbattuti in una notizia sorprendente: “ Nintendo ha acquisito Xbox ”. La frase ha iniziato a circolare rapidamente sui social, diventando una delle tendenze più discusse della giornata, ed ovviamente ad un primo sguardo può sembrare uno scenario clamoroso, ma la realtà è ben diversa. Si tratta infatti di un puro caso di disinformazione virale, trattandotisi infatti di una proverbiale bufala online. Nello specifico tutto ha avuto origine da un post pubblicato su Facebook da una pagina chiamata “Nintendo Fans”, che ha condiviso un’immagine falsa accompagnata dall’annuncio dell’inesistente acquisizione di Xbox da parte di Nintendo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Nintendo “ha acquisito Xbox” è di tendenza sui social… ma per quale motivo?

