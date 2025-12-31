Niente Juve | Palladino alza il muro sul vice Yildiz | CMIT

Raffaele Palladino ha dichiarato che il vice Yildiz resterà all’Atalanta, nonostante alcune voci di mercato. Dopo la recente sconfitta contro l’Inter, l’allenatore ha mostrato fiducia nel gruppo, contribuendo a ridare slancio alla squadra e a migliorare la posizione in classifica. La situazione attuale evidenzia un percorso di crescita per i bergamaschi, con Palladino al timone e una squadra determinata a confermarsi nel campionato di Serie A.

Diverse le voci di mercato, ma il fantasista è destinato a restare con la maglia dell’Atalanta Malgrado l’ultima sconfitta contro la capolista Inter, Raffaele Palladino ha rivitalizzato l’ Atalanta che sta scaldando la classifica di Serie A dopo l’inizio flop in campionato sotto la gestione Juric. Raffaele Palladino (Ansa) – Calciomercato.it Domenica sera alla ‘New Balance Arena’ non c’è stato spazio per Daniel Maldini, al centro dei rumors di mercato in attesa dell’apertura della finestra invernale. Il figlio d’arte ha vissuto una prima parte di stagione complicata trovando poco spazio, aprendo così alla possibilità di una cessione per avere maggiore minutaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Niente Juve: Palladino alza il muro sul vice Yildiz | CM.IT

Leggi anche: Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: sarebbe il vice Yildiz

Leggi anche: Mecca netto sul mercato della Juventus: «A giugno due parametri zero». Poi il commento sulla finestra di mercato invernale e sul vice Yildiz

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Palladino: Trend non positivo contro l'Inter ma i taboo vanno sfatati; Video sportmediaset: guarda gli ultimi video e notizie; Stasera la Juve a Pisa.

Offerta miliardaria per comprare la Juventus, Exor alza il muro: "Il club non è in vendita" - Secondo un'indiscrezione di Calcio e Finanza, sul tavolo della Juventus è arrivata un'offerta da 1,1 miliardi di euro per comprare la società. calciomercato.com

Genoa su Perin? La Juventus alza il muro per gennaio: solo in un caso può partire - L'ipotesi di vedere Mattia Perin lasciare la Juventus già nella prossima finestra di mercato invernale appare uno scenario decisamente remoto, se non impossibile. tuttomercatoweb.com

Juve, Sabatini: 'Palladino è troppo acerbo per la piazza bianconera, basta esperimenti' - Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato su YouTube della Juventus e della candidatura di Raffaele Palladino come successore di Igor Tudor. it.blastingnews.com

Ai quarti di finale di Coppa Italia sarà Atalanta-Juventus La squadra di Palladino ha vinto 4-0 contro il Genoa grazie alle reti di Djimsiti, de Roon, Pasalic e Ahanor I bergamaschi hanno diritto a giocare in casa per via del miglior piazzamento ottenuto nella - facebook.com facebook