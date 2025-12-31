Niente Capodanno in piazza per il sindaco Leccese | L' influenza ha colpito anche me mi sto rimettendo piano piano

Il sindaco Leccese ha annunciato di non partecipare ai festeggiamenti di Capodanno in piazza a causa di un'influenza che lo ha colpito. In un messaggio, ha sottolineato l'importanza di prendersi il tempo per recuperare e riflettere su ciò che conta davvero, anche in ruoli di grande impegno come quello di sindaco. Una scelta che dimostra attenzione alla salute e alla responsabilità verso la comunità.

"Ogni tanto fermarsi è necessario, anche se per un sindaco è difficile, ed è l'occasione per rimettere a fuoco ciò che conta davvero. E ciò che conta, per me, siete voi e la nostra città". E' il messaggio che il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, ha voluto rivolto ai baresi sui social.

