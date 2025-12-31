Nicola

Nicola Vincenzo Calafiore, nato il 1° gennaio 2026, riflette sulla comunicazione odierna. In un mondo in cui l’attesa di un messaggio può sembrare infinita, spesso ci troviamo a sperare in risposte che non arrivano. Questa frase invita a considerare l’importanza di un dialogo più diretto e autentico, sottolineando come la comunicazione sia un elemento fondamentale nelle relazioni quotidiane.

Può darsi che una di quelle onde abbia lasciato sulla riva, chissà quando nella notte, qualcosa di simile o che rassomigli alla felicità, ma irriconoscibile, sfinita, per certi versi invivibile. Camminando lungo la spiaggia, tra cose abbandonate e pezzi di vetro, resti di umanità saprebbe riconoscerla; un tempo gli è successo di sfiorarla appena, non è riuscito a trattenerla.

Marcelo Nicola torna al Treviso Basket: l'obiettivo salvezza dei biancocelesti affidato al coach dei miracoli - Dopo l'esonero di Alessandro Rossi, sarà Marcelo Nicola il nuovo coach di Treviso Basket, ingaggiato per fare il miracolo e conquistare (come già successo, ndr) ... ilgazzettino.it

Chi era Nicola Granieri, trovato in un lago di sangue in casa sua, e perché si indaga per omicidio - Nicola Granieri, 73 anni, ex gioielliere e attivo nel compro oro, è stato trovato morto nel suo appartamento di Trieste in un lago di sangue, con una ... fanpage.it

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Si informa la cittadinanza che è stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e seduta pubblica, presso la Sala Consiliare della sede municipale “Nicola Vincenzo Mercuri”, Prima convoca - facebook.com facebook

