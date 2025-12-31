Nevicata su Berlino ultimo dell' anno tra pupazzi e palle di neve

Una copiosa nevicata ha interessato Berlino all’ultimo dell’anno, creando un’atmosfera suggestiva in città. Residenti e visitatori hanno approfittato delle condizioni per scattare foto e costruire pupazzi di neve davanti alla cattedrale e alla Porta di Brandeburgo. La neve ha regalato un’atmosfera tranquilla e festosa, accompagnando il passaggio al nuovo anno in un contesto di serenità e tradizione.

Ghiaccio e neve a Berlino tra fine anno e Capodanno: cosa prevede il meteo e come muoversi in sicurezza oggi Tra lunedì 29 dicembre 2025 e la notte di Capodanno, a Berlino e nel Brandeburgo tornano ghiaccio, pioggia e possibili nevicate. Il rischio princip - facebook.com facebook

