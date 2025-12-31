Neurochirurgia da record in provincia di Frosinone superata quota 100 interventi per tumore

Nel 2025, la neurochirurgia dell’ASL di Frosinone ha superato i 100 interventi per tumori cerebrali, consolidando la propria posizione come centro di eccellenza regionale. Questa cifra testimonia l’impegno e la crescita delle competenze nel settore, offrendo ai pazienti un livello di assistenza qualificata e affidabile nella provincia di Frosinone.

