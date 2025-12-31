Neurochirurgia da record in provincia di Frosinone superata quota 100 interventi per tumore

Nel 2025, la neurochirurgia dell’ASL di Frosinone ha superato i 100 interventi per tumori cerebrali, consolidando la propria posizione come centro di eccellenza regionale. Questa cifra testimonia l’impegno e la crescita delle competenze nel settore, offrendo ai pazienti un livello di assistenza qualificata e affidabile nella provincia di Frosinone.

La Neurochirurgia dell’ASL di Frosinone chiude il 2025 confermandosi un polo di eccellenza regionale. I dati Agenas promuovono il reparto a pieni voti (area "verde" nel treemap nazionale) e i numeri parlano chiaro: con il mese di dicembre che si conclude oggi, l’équipe ha raggiunto e superato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

