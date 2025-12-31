netanyahu definisce i coloni un manipolo di ragazzini

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato le recenti violenze attribuite ai coloni in Cisgiordania, definendoli «un manipolo di ragazzini». Questa dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni nella regione, suscitando diverse reazioni e riflessioni sulla gestione delle tensioni tra le parti coinvolte. La situazione rimane complessa e richiede un’attenta analisi delle dinamiche locali e delle posizioni ufficiali.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito «un manipolo di ragazzini» gli autori delle violenze attribuite ai coloni in Cisgiordania, rispondendo a una domanda sul tema. «Quando ne parlano, parlano di un manipolo di ragazzini», ha spiegato, precisando che «Si tratta di circa 70 ragazzi. Non sono della Cisgiordania. Sono adolescenti che compiono azioni come abbattere ulivi e talvolta tentano di incendiare una casa. Non posso accettarlo». Dopo l’incontro con Donald Trump, Netanyahu ha riferito di una convergenza di vedute con il presidente statunitense: «penso entrambi vogliamo vedere un futuro in cui quel territorio non viene usato per attacchi terroristici» e «vogliamo anche costruire molte infrastrutture, per noi e per i nostri vicini palestinesi». 🔗 Leggi su Lettera43.it

