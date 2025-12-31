Nessuno come Jan. In questa introduzione, spiegherò perché Jannik Sinner, secondo il mio giudizio e quello di chiunque abbia un minimo di buon senso, meriti il titolo di sportivo italiano dell’anno. Attraverso i suoi risultati e la sua dedizione, Sinner si distingue come uno dei protagonisti più significativi nel panorama sportivo nazionale.

Vi spiego perché, a detta del qui scrivente - ma anche di qualunque umanoide dotato di senno - Jannik Sinner è indiscutibilmente lo sportivo italiano dell’anno. E forse non solo italiano. E forse non solo sportivo. E forse non solo dell’anno. E forse non siete pronti a questa sbrodolata di nettare e ambrosia. E partiamo in rigoroso ordine sparso e senza alcuna apparente logica, come se fosse Antani. Jannik Sinner è il personaggio sportivo dell’anno perché: 1) Ha trionfato a Wimbledon. 2) Nessun italiano ci era riuscito prima di lui. 3) Lo ha fatto dopo aver colto una botta di culo sotto forma di infortunio di Dimitrov, bulgaro prossimo alla vittoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nessuno come Jan

Leggi anche: “Sandokan”, intervista esclusiva al regista Jan Michelini e a Can Yaman

Leggi anche: Good Boy, recensione del film di Jan Komasa – #RoFF20

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Campiglio e Sèn Jan: assistenza garantita negli ospedali di Tione e Cavalese; Non solo campioni. Ecco Tratnik, gregario top… che ama la pasta; L’atleta del team Kästle Jan Zabystran trionfa nel Super G in Val Gardena; Una folla commossa per l'addio al piccolo Jan Adam.

Jan Zabystran regala la prima vittoria della storia alla Cechia nello sci alpino maschile! Solo due podi in passato - Jan Zabystran ha firmato un'autentica magia, completamente inattesa e impensabile alla vigilia dell'evento. oasport.it