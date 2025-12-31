Arrigo Sacchi ha commentato sulla Gazzetta il rendimento del Napoli sotto la guida di Conte, sottolineando come la squadra abbia ritrovato, e migliorato, l’impronta di gioco della passata stagione. L’inserimento di Hojlund, in coppia con Neres, ha contribuito a rafforzare l’assetto offensivo, confermando il livello competitivo del Napoli, che si distingue come una delle squadre europee più convincenti quando è in forma.

Arrigo Sacchi, con il suo solito commento sulla Gazzetta, ha parlato del gioco del Napoli di Conte. L’allenatore ex Juve e Inter ha ritrovato un’impronta di gioco risalente alla scorsa stagione e l’ha persino migliorata, grazie all’inserimento di un giocatore come Hojlund in ottimo duo con Neres. Il Napoli è quella che mi soddisfa di più dal punto di vista del gioco (Sacchi). Si legge così sulla Gazzetta: “Si dice che l’Inter è favorita perché è in testa, ma la classifica è molto corta e i nerazzurri, in questo campionato, hanno avuto diversi inciampi. Hanno la rosa più attrezzata per vincere il titolo, però non sempre questa rosa riesce a esprimersi secondo le sue potenzialità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nessuna squadra è convincente come il Napoli, quando è in forma è una squadra europea (Sacchi)

