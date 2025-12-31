Nessun veleno per topi Madre e figlia morte avvelenate nuova scoperta

A Pietracatella, nel Molise, le festività sono state purtroppo seguite da un grave episodio: madre e figlia sono decedute a causa di avvelenamento. La scoperta ha sollevato preoccupazioni e aperto un’indagine sulle cause. La comunità si trova ora ad affrontare un momento difficile, in attesa di chiarimenti sulle circostanze di questa tragica vicenda.

A Pietracatella, piccolo centro del Molise, il periodo delle feste si è trasformato in un incubo che ha sconvolto un'intera comunità. Quella che doveva essere una normale parentesi natalizia in famiglia si è progressivamente tinta di angoscia, con una sequenza di malori improvvisi che, giorno dopo giorno, hanno fatto crescere l'allarme tra i parenti e tra i medici chiamati a intervenire. I primi segnali sono comparsi subito dopo Natale, con disturbi gastrointestinali apparentemente compatibili con una comune intossicazione alimentare. In casa Di Vita la situazione è precipitata nel giro di poche ore.

