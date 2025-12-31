Nessun veleno per topi Madre e figlia morte avvelenate clamorosa svolta | i 5 cibi maledetti

Le indagini sul tragico episodio avvenuto dopo la cena della vigilia proseguono, con l’obiettivo di chiarire le cause dell’intossicazione fatale che ha coinvolto madre e figlia. Oggi sono previste autopsie per determinare se tra i cibi consumati ci siano elementi responsabili. La vicenda ha suscitato grande attenzione, mentre si cercano risposte su un caso che rimane ancora avvolto nel mistero.

Proseguono le indagini sul dramma consumatosi dopo la cena della vigilia, mentre le autopsie programmate per oggi potrebbero finalmente chiarire cosa abbia provocato l'intossicazione fatale. In vista degli esami, gli accertamenti sono stati intensificati e l'attenzione resta concentrata sugli alimenti consumati durante il pasto festivo, ritenuti al momento i principali indiziati. Pesce e funghi sono al centro delle verifiche, come già evidenziato nelle scorse ore dai vertici sanitari, mentre il cibo è stato sequestrato direttamente dall'abitazione della famiglia ed è ora sottoposto ad analisi approfondite da parte degli investigatori.

