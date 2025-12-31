Nessun veleno per topi Madre e figlia morte avvelenate clamorosa svolta | cosa hanno scoperto

A Pietracatella, nel Molise, una tragica scoperta ha sconvolto il piccolo borgo: madre e figlia sono morte per avvelenamento. La vicenda, avvenuta durante un Natale apparentemente tranquillo del 2025, ha portato alla luce dettagli sorprendenti e inquietanti. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulle cause e sulle circostanze di questa tragedia, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito su un episodio che ha colpito profondamente la comunità locale.

A Pietracatella, minuscolo borgo del Molise, il Natale 2025 doveva essere solo famiglia, tavola imbandita e chiacchiere fino a tardi. Invece, in pochi giorni, quella che sembrava una semplice indigestione di festa si è trasformata in una storia di avvelenamento misterioso che ha scosso l'Italia intera. Nausea, dolori addominali, corse alla guardia medica: il copione iniziale era quello, fin troppo comune, di una presunta intossicazione alimentare. In casa Di Vita, però, tutto è precipitato con una velocità sconcertante. Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara, 15, si sono presentate più volte tra guardia medica e pronto soccorso.

