Nessun botto è sicuro dal pediatra il decalogo salva-bimbi

Ogni anno, i festeggiamenti di Capodanno comportano rischi legati all’uso di fuochi d’artificio. I dati recenti evidenziano un aumento dei feriti tra i minori, passati da 64 a 90. Il pediatra ha stilato un decalogo per prevenire incidenti e tutelare la sicurezza dei bambini, sottolineando che nessun botto è veramente sicuro. È importante conoscere e seguire le raccomandazioni per ridurre i rischi durante le festività.

Secondo gli ultimi dati noti aumentano i feriti tra i minori in conseguenza dei botti di capodanno che sarebbero saliti nell'ultimo caso da 64 a 90. A prender in considerazione questo fenomeno è il pediatra aretino Italo Farnetani: "l'aumento del numero dei minorenni feriti causa botti va.

