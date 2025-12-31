Nell’arresto di Mohammed Hannoun e di altri otto palestinesi c’è una cosa sconcertante
L’arresto di Mohammed Hannoun e di altri palestinesi in Italia si basa principalmente su documentazione proveniente da organismi militari e di sicurezza israeliani e statunitensi. Questo aspetto solleva interrogativi sulla solidità delle prove e sul ruolo delle fonti in un’operazione condotta dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Un’analisi accurata è fondamentale per comprendere le implicazioni di questa indagine e il contesto in cui si inserisce.
L’aspetto più sconcertante dell’operazione avviata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha portato finora all’ arresto del presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e di altri, è senza dubbio il fatto che si regge quasi esclusivamente sull’ abbondante documentazione probatoria inviata da organismi militari e di sicurezza israeliani e, in misura notevolmente minore, statunitensi. Si tratta di documentazione risalente negli anni, che però è stata rinnovata e integrata in modo decisivo dopo le operazioni militari seguite agli attacchi del 7 ottobre, realizzando l’occupazione militare della Striscia di Gaza e sottoponendone la popolazione a un trattamento che ha provocato finora almeno settantamila vittime, in gran parte civili, tra cui moltissimi bambini, massacrati e mutilati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
