Nel mondo ci sono sempre meno armi nucleari eppure stanno aumentando Ecco perché
Nonostante una generale riduzione dei stock di armi nucleari a livello mondiale, si osserva un aumento delle tensioni e delle attività di riarmo. Questo fenomeno solleva preoccupazioni sulla stabilità internazionale e sulla sicurezza globale. Il 2025 si sta delineando come un anno cruciale, destinato a essere ricordato come quello in cui si è verificato un significativo incremento delle capacità militari nucleari, segnando un cambiamento importante nel panorama geopolitico.
Non ci sono dubbi sul fatto che, nei libri di storia, il 2025 sarà ricordato come l’anno del riarmo globale. Ben intesi, l’attuale stagione di rafforzamento militare delle principali grandi e medie potenze rappresenta l’evoluzione di un trend iniziato almeno dal 2021. Sin dalla pandemia, le istituzioni internazionali multilaterali registrano un affanno sempre maggiore e gli Stati stanno progressivamente tornando a ragionare in ottiche bilaterali e in termini di potenza. Sfortunatamente, non solo di potenza economica. Uno dei dati che fa maggiormente riflettere su questi sviluppi è quello relativo allo stato degli arsenali nucleari globali. 🔗 Leggi su Formiche.net
