Nel garage una tonnellata di botti anche bombe da mortaio | il sequestro nel Casertano

Nel Casertano, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre una tonnellata di botti, tra cui anche bombe da mortaio, a Mondragone. Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 60 anni, è stato denunciato. L’operazione mira a prevenire rischi legati alla detenzione illegale di materiale esplosivo e a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre una tonnellata di botti a Mondragone (Caserta); il proprietario dell'appartamento, un 60enne, è stato denunciato. Mondragone: una tonnellata di fuochi e botti illegali nel garage di casa - Nel blitz della Guardia di Finanza di Caserta trovate anche bombe da mortaio.

Sequestrate tre tonnellate e mezzo di botti illegali - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto tre tonnellate e mezzo di petardi e bombe carta detenuti e trasportati in maniera illecita. rainews.it

Maxi sequestro di 3,5 tonnellate di botti illegali: 7 persone denunciate nel Reggino – VIDEO - REGGIO CALABRIA Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tremila e cinquecento chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta detenuti e tras ... corrieredellacalabria.it

