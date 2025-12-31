Nel garage una tonnellata di botti anche bombe da mortaio | il sequestro nel Casertano

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Casertano, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre una tonnellata di botti, tra cui anche bombe da mortaio, a Mondragone. Il proprietario dell’appartamento, un uomo di 60 anni, è stato denunciato. L’operazione mira a prevenire rischi legati alla detenzione illegale di materiale esplosivo e a garantire la sicurezza pubblica nella zona.

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre una tonnellata di botti a Mondragone (Caserta); il proprietario dell'appartamento, un 60enne, è stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Razzi, petardi e bombe da mortaio pronti per Capodanno: fabbrica abusiva di botti scoperta nel Napoletano

Leggi anche: Mezza tonnellata di fuochi illegali nel garage di casa, scattano sequestro e denuncia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nel garage una tonnellata di botti, anche bombe da mortaio: il sequestro nel Casertano; Bombe carta e botti illegali nascosti in garage, auto e negozi, maxi sequestro nel Reggino: 7 denunce; Sequestrate tre tonnellate e mezzo di botti illegali; Blitz della Finanza, sequestrati 5 tonnellate di botti: erano in un garage e in un negozio di abbigliamento.

garage tonnellata botti bombeMondragone: una tonnellata di fuochi e botti illegali nel garage di casa - Nel blitz della Guardia di Finanza di Caserta trovate anche bombe da mortaio ... rainews.it

garage tonnellata botti bombeSequestrate tre tonnellate e mezzo di botti illegali - La Guardia di finanza di Reggio Calabria ha scoperto tre tonnellate e mezzo di petardi e bombe carta detenuti e trasportati in maniera illecita. rainews.it

garage tonnellata botti bombeMaxi sequestro di 3,5 tonnellate di botti illegali: 7 persone denunciate nel Reggino – VIDEO - REGGIO CALABRIA Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria ha sequestrato circa tremila e cinquecento chilogrammi di artifizi pirotecnici, petardi e bombe carta detenuti e tras ... corrieredellacalabria.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.