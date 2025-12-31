Nel cuore del Popocatépetl il vulcano che ha distrutto la ‘Pompei mesoamericana’ e minaccia milioni di persone

Nel cuore del Popocatépetl, uno dei vulcani più attivi del mondo, si trova una regione ricca di storia e pericoli. La sua attività costante rappresenta una minaccia per le popolazioni circostanti, ricordando l’importanza di monitorare e comprendere i rischi vulcanici. Questa regione, nota anche come la “Pompei mesoamericana”, richiama l’attenzione sulla necessità di prevenzione e preparazione in aree a rischio sismico e vulcanico.

Roma, 31 dicembre 2025 – Nel buio prima dell’alba, un gruppo di scienziati risale le pendici del Popocatépetl, uno dei vulcani più attivi e temuti del pianeta. L’obiettivo è ambizioso: capire cosa accade sotto il cratere di “El Popo”, come lo chiamano in Messico, e anticiparne i comportamenti futuri. Scopriamo di più. La prima immagine 3D: una ‘radiografia’ del vulcano. Da cinque anni il team dell’Universidad Nacional Autónoma de México affronta freddo, tempeste, rischio di esplosioni improvvise per portare a casa tonnellate di dati. Il risultato è storico: la prima immagine tridimensionale dell’interno del vulcano, profonda fino a 18 chilometri, capace di mostrare dove e come si accumula il magma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nel cuore del Popocatépetl, il vulcano che ha distrutto la ‘Pompei mesoamericana’ e minaccia milioni di persone Leggi anche: La notte nel cuore, anticipazioni martedì 28 ottobre: Nuh minaccia il suicidio, Esma ha un incidente Leggi anche: Un frammento di cuore e capelli: le reliquie di Carlo Acutis scampate al rogo che ha distrutto il monastero della Bernaga Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Messico, dentro il cuore del vulcano Popocatépetl - Roma, 31 dicembre 2025 – Nel buio prima dell’alba, un gruppo di scienziati risale le pendici del Popocatépetl, uno dei vulcani più attivi e temuti del pianeta. quotidiano.net

