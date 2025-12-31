Nel cast del film un irriconoscibile Mickey Rourke Fanny Ardant Luca Barbareschi e la figlia del regista Morgane
Stasera alle 21.30 su Rai 3, in prima visione, va in onda The Palace, la nuova commedia di Roman Polanski. Il film vede nel cast un Mickey Rourke irriconoscibile, Fanny Ardant, Luca Barbareschi e Morgane, figlia del regista. Un’opera che presenta un ritratto satirico e pungente, ideale per un veglione di Capodanno diverso dal solito.
P er un veglione di Capodanno “alternativo”, stasera alle 21.30 in prima tv su Rai 3 va in onda The Palace, l’ultima ferocissima commedia diretta da Roman Polanski. Presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia nel 2023, il film racconta di una folle notte di San Silvestro in un lussuosissimo hotel svizzero popolato da bizzarri e viziati super milionari. The Palace, il film di Roman Polanski a Venezia 2023. Il trailer X Leggi anche › “The Palace”, a Venezia 80 il film di Roman Polanski che non ti aspetti. Che delusione! The Palace: stasera 31 dicembre in tv su Rai 3, trama e dove vederlo. Capodanno 1999, Svizzera. 🔗 Leggi su Iodonna.it
