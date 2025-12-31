Nel 2026 sarà possibile fare 31 giorni di vacanza prendendo 8 giorni di ferie | ecco come

Nel 2026 sarà possibile godere di 31 giorni di vacanza con soli 8 giorni di ferie, seguendo un metodo simile a quello del 2025. Questa opportunità permette di pianificare periodi di riposo più lunghi con uno sforzo minimo, sfruttando al massimo i ponti e le festività. Ecco come organizzare al meglio le proprie ferie per approfittare di questa modalità, garantendo un equilibrio tra lavoro e tempo libero.

Come il 2025 anche il 2026 è pronto a “regalarci” un messe di vacanze prendendo solo 8 giorni di ferie. Partendo dal primo giorno dell’anno, giovedì 1 gennaio e arrivando all’Epifania, che quest’anno cade di martedì 6 gennaio, prendendo il 2 e il 5 di ferie, in totale sarà possibile effettuare 6. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

