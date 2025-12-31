Nel 2026 dobbiamo tornare a insegnare una sola cosa | l’empatia

Nel 2026, il nostro compito principale sarà ristabilire l’empatia. In un’Italia in cui sembra mancare la genuinità e il rispetto reciproco, è fondamentale riscoprire l’umanità nelle relazioni quotidiane. Restituire valore all’ascolto sincero e alla cura degli altri rappresenta il primo passo per ricostruire un tessuto sociale più autentico e solidale. Solo valorizzando l’empatia possiamo sperare di ritrovare un senso di comunità e di fiducia condivisa.

In questo Paese non esiste più umanità. Non esiste più chi ti guarda negli occhi con sincerità; chi fa il suo lavoro senza badare ai propri interessi ma solo a quelli della collettività. Non c’è più uno Stato che senti vicino ma hai la sensazione che sia sempre pronto a fregarti, a condannarti, a farti tacere. Uso le parole della scrittrice Mariapia Veladiano: “La più grave disabilità è la mancanza di empatia”. Per me ha ragione da vendere. L’empatia è una competenza sociale che questo Paese rischia di perdere o forse ha già smarrito. Ha vinto la burocrazia. Hanno vinto gli occhi e le mani gelide del funzionario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nel 2026 dobbiamo tornare a insegnare una sola cosa: l’empatia Leggi anche: Eintracht Atalanta, Palladino: «Contento dei ragazzi. Una serata straordinaria. Ora dobbiamo fare una sola cosa» Leggi anche: Verona Parma, Bradaric: «Per noi questa partita è fondamentale. Dobbiamo fare una sola cosa» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sistemare il magazzino e in una vecchia console ritrovare questo biglietto....Marty!!! Dobbiamo tornare indietro subito!!! - facebook.com facebook #Gattuso: "Il Mondiale è il chiodo fisso. Dobbiamo tornare lì e dobbiamo farlo da protagonisti" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.