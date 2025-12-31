NBA i risultati della notte 31 dicembre | Detroit torna a vincere coi Lakers per i Clippers quinto successo consecutivo

Nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio si sono disputate otto partite di NBA, con attenzione alle sfide di Los Angeles. Detroit ha ottenuto una vittoria contro i Lakers, mentre i Clippers hanno conquistato il loro quinto successo consecutivo. La vigilia di Capodanno ha offerto quindi un quadro di risultati vario, con diverse squadre impegnate in partite che hanno concluso il 2023 con esiti significativi.

Vigilia di Capodanno che ha visto in campo otto squadre dell’Nba e, in particolare, doppio impegno per le franchigie di Los Angeles. Una notte ricca di spettacolo e colpi di scena, tra overtime emozionanti, prestazioni individuali di altissimo livello e risultati pesanti per la classifica. Dalla vittoria esterna dei 76ers a Memphis al successo autoritario dei Celtics a Utah, fino alle luci e ombre della serata californiana, il parquet ha regalato un assaggio intenso di grande basket a poche ore dal nuovo anno. Colpo esterno dei Philadelphia 76ers, che superano 139-136 i Memphis Grizzlies dopo un overtime combattutissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo Leggi anche: NBA, i risultati della notte. Curry trascina Golden State. Detroit non si ferma, vincono Lakers e Clippers Leggi anche: NBA, i risultati della notte (1° novembre): tempo di NBA Cup, Leonard fa gioire i Clippers, Doncic dice 44 e trascina i Lakers La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Detroit travolge i Lakers, Boston passa a Utah; NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo; I Clippers battono i Lakers, Houston e Boston ok; ??I Lakers perdono Doncic e il derby, le triple di Houston spengono i Nuggets. NBA, i risultati della notte (31 dicembre): Detroit torna a vincere coi Lakers, per i Clippers quinto successo consecutivo - Vigilia di Capodanno che ha visto in campo otto squadre dell’Nba e, in particolare, doppio impegno per le franchigie di Los Angeles. oasport.it

NBA, i risultati della notte: Detroit travolge i Lakers, vittorie per Celtics e Clippers - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, i risultati della notte: Detroit travolge i Lakers, vittorie per Celtics e Clippers ... sport.sky.it

NBA, la top-5 della notte (31 ottobre) - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

NBA 2025-26, risultati della notte: i Cavs sbancano San Antonio, Miami travolge Denver | Sky Sport x.com

La soluzione del giallo potrebbe arrivare ben prima dei risultati dell’autopsia, non ancora fissata. Ma dall’identificazione delle due sagome che le telecamere di sorveglianza del palazzo mostrano entrare nel cortile a notte fonda. Un uomo e una donna che si - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.