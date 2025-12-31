Natasha Stefanenko risposa il marito in Brasile a 30 anni dal primo sì – FOTO
Natasha Stefanenko ha celebrato il suo matrimonio con Luca Sabbioni in Brasile, a distanza di trent’anni dal primo sì. L’evento segna un momento importante per la coppia, testimoniato anche da alcune foto pubblicate online. La decisione di risposarsi sottolinea l’importanza di rinnovare i propri impegni nel tempo, mantenendo intatta la complicità che li lega da anni.
Natasha Stefanenko risposa il marito dopo 30 anni.
