Natale il Pd va all’attacco | Ostentazione e spreco delle risorse pubbliche
Durante il periodo natalizio, il Partito Democratico critica la spesa di 1,6 milioni di euro per le festività, evidenziando possibili sprechi e decisioni discutibili da parte dell’amministrazione comunale. La questione solleva interrogativi sulle priorità della gestione pubblica e sull’uso delle risorse in un momento di sensibilità sociale e finanziaria. Un’analisi che invita a riflettere sulle scelte di investimento pubblico durante le festività.
"1,6 milioni di euro per Natale e Capodanno: una scelta che solleva gravi interrogativi sulle reali priorità dell’amministrazione comunale". Il Pd di Siena denuncia con forza la decisione del Comune di impegnare circa 1, 6 milioni per gli eventi di Natale e Capodanno: "Dai dati ufficiali emerge una ripartizione dei costi che lascia sconcertati: costo delle luminarie 493.000 euro, comunicazione 239.658 euro, musical e concerto di Capodanno (spese tecniche e allestimento) 690.779 euro, villaggio di Babbo Natale 191.388 euro – si evidenzia –. Una somma complessiva enorme, che grava direttamente sulle risorse pubbliche in un momento in cui Siena affronta emergenze ben più urgenti e strutturali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
