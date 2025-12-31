Natale 2025 calo dei consumi | Irpinia in linea con il trend nazionale
Per il Natale 2025, l’Irpinia segue il trend nazionale di calo dei consumi durante le festività. Rispetto allo scorso anno, si registra una diminuzione del 5% nella spesa dedicata alla cena della Vigilia e al pranzo di Natale. Questi dati riflettono un contesto economico complesso, influenzando le scelte di acquisto e le attività commerciali della regione.
"Le festività di Natale costituiscono una boccata di ossigeno per le attività commerciali in un contesto generale difficile, ma quest'anno si è registrato un calo del 5% sulla spesa per la cena della Vigilia e il pranzo del 25, rispetto al 2024. Tre persone su quattro hanno trascorso le feste in.
