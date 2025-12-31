La polizia di Stato di Como ha arrestato un 20enne di Villa Guardia, di origini straniere, con l’accusa di aver nascosto una pistola nella camera da letto. L’indagine ha portato al suo fermo per detenzione e porto illegale di armi, oltre a ricettazione. L’operazione rientra nei controlli mirati a garantire la sicurezza pubblica e prevenire attività illecite sul territorio.

La polizia di Stato di Como ha arrestato un 20enne di Villa Guardia (cittadino italiano, di origini straniere) con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi e ricettazione. L’operazione è maturata nell’ambito di accertamenti e attività di polizia giudiziaria mirati al contrasto della. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Nascondeva una pistola nella camera da letto: arrestato un ragazzo di Villa Guardia

Leggi anche: Ottantenne scoperto con pistola e munizioni nascoste nell'armadio della camera da letto: arrestato

Leggi anche: VIDEO | Nascondeva una pistola modificata e droga nella macelleria di famiglia: arrestato 18enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ottantenne scoperto con pistola e munizioni nascoste nell'armadio della camera da letto: arrestato; In casa nasconde droga, una pistola e 60 chili di fuochi d’artificio illegali: arrestato 25enne; Droga e botti illegali nel bazar del pusher; Nasconde in casa una pistola e un revolver entrambi già carichi, arrestato un quarantunenne.

Palermo, una pistola con matricola abrasa in camera da letto: arrestato un 80enne - Entrambi gli indagati alla vista dei militari, hanno assunto un atteggiamento sospetto che, ha indotto gli investigatori a procedere con un accertamento più accurato. msn.com