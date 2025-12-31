Nasconde decine di candelotti esplosivi arrestato 17enne
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri a Bordonaro per aver detenuto numerosi candelotti esplosivi. Durante un controllo, i militari hanno scoperto il materiale nascosto, che ha portato all’arresto del giovane. L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione di comportamenti potenzialmente pericolosi sul territorio.
Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di materiale esplosivo. Il giovane nascondeva decine di candelotti esplosivi ed è stato sorpreso dai militari durante un controllo a Bordonaro.Nello specifico, i carabinieri hanno rinvenuto i 64 candelotti di fabbricazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
