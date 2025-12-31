nasce la via della montagna un sentiero attraversa la lombardia

È stata inaugurata la Via della Montagna, un nuovo percorso che attraversa la Lombardia. Con un investimento di 4 milioni di euro, il progetto prevede oltre 800 chilometri che collegano sei province, 19 Comunità montane, sei parchi e dieci cammini storici. Un itinerario pensato per valorizzare il territorio e promuovere il turismo sostenibile nella regione.

Il Pirellone stanzia 4 milioni di euro per la Via della Montagna Lombarda. Oltre 800 chilometri di percorso che tocca sei province lombarde, 19 Comunità montane, sei parchi, dieci cammini storici. Sono alcuni numeri dell’itinerario escursionistico voluto da Regione Lombardia che unisce sentieri già esistenti delle province di Sondrio, Como, Lecco, Varese, Bergamo e Brescia, in una mappa che sarà dedicata a escursionisti di medio livello e alle famiglie e che è finanziata con un contributo importante. Il tracciato individuato coinvolge alcuni dei principali percorsi delle Alpi e delle Prealpi lombarde, come la Via dei Monti Lariani (Como), la Via Spluga (un’antica via di comunicazione tra Italia e Svizzera, immersa in paesaggi alpini mozzafiato in Val Chiavenna), il Cammino Mariano delle Alpi (un cammino spirituale che collega diversi santuari mariani in Valtellina, antichi baluardi del cattolicesimo, a fronte di una Confederazione elvetica a maggioranza protestante), il Sentiero del Viandante (che costeggia il ramo orientale del lago di Como, da Lecco a Colico), il Sentiero delle Tre Valli (un itinerario che collega le valli Trompia, Sabbia e Camonica). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

