Nel 2025 è stata inaugurata a Castel Bolognese la Scuola Pizzaioli

Una delle più belle notizie del 2025 è stata l’inaugurazione, a ottobre, a Castel Bolognese – presso la sede del Civico 25, Il gusto dell’inclusione – della Scuola Pizzaioli dedicata a ragazzi con disabilità e fragilità sociali, un luogo dove il profumo del pane e della pizza si mescola al profumo della dignità e dell’inclusione, dove ogni impasto diventa una lezione di umanità. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Scuola Italiana Pizzaioli e con il sostegno tecnico de Le 5 Stagioni del Molino Agugiaro&Figna. La scuola, gratuita, prevede un percorso formativo suddiviso in due quadrimestri, con lezioni bisettimanali al termine dei quali gli studenti riceveranno un attestato ufficiale della Scuola Italiana Pizzaioli, riconosciuto a livello nazionale e utile per l’inserimento nel mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la scuola di pizzaioli che trasforma la disabilità in talento e speranza

Leggi anche: Frenci, il pianista tetraplegico che trasforma la disabilità in arte

Leggi anche: Spalletti, il racconto di Tuttosport: giovane talento tra scuola e sogni calcistici. Un reportage che ripercorre la sua vita: dalla scuola ad oggi

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nasce la scuola di pizzaioli che trasforma la disabilità in talento e speranza.

Madesimo, nasce Outdoor Madesimo: scuola di sci e non solo L’iniziativa di Roberto Giovannoni e Guido Gattella punta ad affiancare alla tradizionale offerta nuove discipline invernali ed estive, dalla bici all’alpinismo. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #n - facebook.com facebook