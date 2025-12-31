Napoli Patrimonio spa ‘libro bianco’ contro la nuova partecipata del Comune | Gravi conseguenze

Napoli Patrimonio Spa ha pubblicato un 'libro bianco' per approfondire le implicazioni della nuova partecipata del Comune. L’obiettivo è fornire ai cittadini un’informazione chiara e trasparente, poiché si sostiene che sulla questione manchi un dibattito esaustivo e una piena conoscenza degli aspetti coinvolti. Questo documento si propone come uno strumento di confronto e informazione, contribuendo a chiarire le possibili conseguenze di questa iniziativa amministrativa.

Tempo di lettura: 7 minuti Un ‘libro bianco’ per informare i cittadini napoletani, perché sulla questione “ non c’è sufficiente dibattito e conoscenza”. Lo realizza la rete “ Riprendiamoci la città – Napoli non si vende”, e si parla della costituenda società partecipata Napoli Patrimonio. Ovvero il soggetto chiamato a “ gestire e “mettere a reddito” parte rilevante del patrimonio immobiliare del Comune”. Presentato il 19 dicembre, contiene alcune osservazioni in sede di consultazione pubblica (obbligatoria) e una serie di informazioni sul tema. Ma anche il documento inviato dalla rete alla presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, e ai capigruppo consiliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli Patrimonio spa, ‘libro bianco’ contro la nuova partecipata del Comune: “Gravi conseguenze” Leggi anche: Cantiere nuova Gamec, ritardi e inadempimenti gravi: il Comune chiede la risoluzione del contratto Leggi anche: Ritardi nell'approvazione del bilancio, la minoranza: "Sanzioni e gravi conseguenze" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Napoli, storie in movimento: tour e dibattiti dedicati agli studi scientifici - Dal 25 novembre al 1° dicembre 2024 il Comune di Napoli presenta storie in movimento: dialoghi e percorsi sulle vite del patrimonio culturale diffuso, un ciclo di incontri, tavole rotonde e tour ... ilmattino.it Progetti di ricerca presso gli Archivi di Stato di Firenze, Napoli e Roma La Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, nell’ambito del programma Dicolab. Cultura al digitale apre la selezione per l'assegnazione di borse di studio, fino ad un mas - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.