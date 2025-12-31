Napoli Oriali | Un anno da incorniciare ma la squadra ha ancora fame

Il 2025 si avvia alla conclusione e per il Napoli si è trattato di un anno importante, segnato dalla conquista dello scudetto e della Supercoppa Italiana. Gabriele Oriali ha commentato questo periodo, sottolineando come la squadra abbia raggiunto traguardi significativi, ma mantenendo sempre alta la voglia di migliorare. Un percorso che testimonia la crescita e la determinazione del club, in un contesto di continuità e ambizione.

Napoli, 31 dicembre 2025 - Un 2025 da archiviare tra poche ore ma anche da incorniciare: per il Napoli l'anno solare arrivato alle ultime battute è stato a dir poco memorabile, con la conquista di scudetto e Supercoppa Italiana, due trofei di cui Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Le dichiarazioni di Oriali. La chiacchierata del coordinatore dello staff tecnico all'emittente ufficiale è partita proprio da un rapido bilancio del 2025. "Provo una grande emozione, non pensavamo di fare un'annata straordinaria. Ricordo che all'inizio c'era la convinzione di fare bene, ma non di raggiungere certi traguardi".

