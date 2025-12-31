Napoli Manna scoperto | Conte il più forte d’Italia mercato a saldo zero

Giovanni Manna, nuovo talento nel calcio italiano, ha recentemente sottolineato la forza di Antonio Conte come uno dei migliori allenatori del paese. La sua analisi si concentra sulla filosofia del mercato a saldo zero, un approccio che valorizza la crescita interna e la stabilità. Manna si distingue per un percorso professionale originale, lontano dai percorsi tradizionali, e offre uno sguardo attento alle dinamiche del calcio contemporaneo.

Giovanni Manna non ama i percorsi scontati. Parla con franchezza, senza rifugiarsi nella diplomazia di circostanza, e lo fa anche raccontando un anno che difficilmente dimenticherà. A Castel Volturno, il direttore sportivo del Napoli ha tracciato un bilancio profondo e realistico, come riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, mettendo al centro il lavoro di Antonio Conte e il valore umano del gruppo. «Siamo orgogliosi del lavoro di Conte e dei ragazzi», ripete Manna, usando sempre il "noi", mai l'io. Un pluralismo che non è forma, ma sostanza.

