Napoli Manna avverte | Gennaio a saldo zero priorità al reparto offensivo
Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha annunciato che il club non prevede acquisti a gennaio, concentrandosi sulla gestione finanziaria. La priorità rimane il rafforzamento del reparto offensivo, con interventi mirati solo se strettamente necessari. La strategia invernale sarà orientata a mantenere la sostenibilità economica, valutando attentamente eventuali inserimenti per migliorare l’attacco senza compromettere gli equilibri finanziari della squadra.
Il ds azzurro definisce la strategia invernale: sostenibilità economica e possibili interventi mirati davanti. Il SSC Napoli si prepara ad affrontare il mercato di gennaio seguendo una linea di rigore finanziario. A ribadirlo è il direttore sportivo Giovanni Manna, che ha illustrato al Corriere dello Sport le priorità del club. «Il principio sarà il saldo . 🔗 Leggi su Sportface.it
