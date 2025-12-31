Napoli Manna avverte | Gennaio a saldo zero priorità al reparto offensivo

Il direttore sportivo del Napoli, Manna, ha annunciato che il club non prevede acquisti a gennaio, concentrandosi sulla gestione finanziaria. La priorità rimane il rafforzamento del reparto offensivo, con interventi mirati solo se strettamente necessari. La strategia invernale sarà orientata a mantenere la sostenibilità economica, valutando attentamente eventuali inserimenti per migliorare l’attacco senza compromettere gli equilibri finanziari della squadra.

Napoli, Manna: “Hojlund estremamente importante. Lucca? La maglia va conquistata tutti i giorni” - Giovanni Manna ha fatto un bilancio dell’anno del Napoli: “ Il 2025 è stato un anno magnifico per i risultati, ma molto dispendioso per energia e sacrificio. gianlucadimarzio.com

Napoli, il ds Manna: "Conte ha ragione, c'è un gap da colmare e a gennaio prendiamo una punta" - Il direttore sportivo del club campione d'Italia svela i piani sul mercato e non solo. msn.com

Il Napoli non ha mai sostituito Kvicha Kvaratskhelia! Giovanni Manna, Ds degli azzurri, ha analizzato la situazione mercato e il tema infortuni #Fantacalcio x.com

Giovanni Manna si associa alle parole di mister Antonio Conte Il direttore sportivo del Napoli concorda con il gap strutturale evidenziato dal mister e ribadisce come gli azzurri l'abbiano colmato grazie a dei valori che altri non hanno Cosa ne pensate delle - facebook.com facebook

