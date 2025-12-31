Napoli l’obiettivo di mercato esce allo scoperto | Svelo il mio futuro!
Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha annunciato pubblicamente il suo futuro, confermando le voci di un possibile trasferimento al Napoli. L’atleta ha parlato a margine della consegna della Zebretta d’oro, chiarendo i suoi progetti e il percorso futuro. La sua decisione rappresenta un passo importante per entrambe le società e per il mercato di questa stagione.
Il futuro immediato di Arthur Atta è già deciso. Il centrocampista dell’ Udinese, seguito con attenzione dal Napoli come possibile rinforzo a centrocampo, ha voluto fare chiarezza sul suo destino a margine della consegna della Zebretta d’oro. Un’occasione speciale, che ha permesso al 22enne francese di ribadire la propria volontà di restare in Friuli almeno fino al termine della stagione. Nessuna apertura al mercato invernale, ma riconoscenza verso il club e i tifosi che lo hanno consacrato come una delle rivelazioni dell’anno. La promessa sul mercato e la scelta di restare. Atta è stato netto sul tema più caldo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
