Arthur Atta, centrocampista dell’Udinese, ha annunciato pubblicamente il suo futuro, confermando le voci di un possibile trasferimento al Napoli. L’atleta ha parlato a margine della consegna della Zebretta d’oro, chiarendo i suoi progetti e il percorso futuro. La sua decisione rappresenta un passo importante per entrambe le società e per il mercato di questa stagione.

Il futuro immediato di Arthur Atta è già deciso. Il centrocampista dell’ Udinese, seguito con attenzione dal Napoli come possibile rinforzo a centrocampo, ha voluto fare chiarezza sul suo destino a margine della consegna della Zebretta d’oro. Un’occasione speciale, che ha permesso al 22enne francese di ribadire la propria volontà di restare in Friuli almeno fino al termine della stagione. Nessuna apertura al mercato invernale, ma riconoscenza verso il club e i tifosi che lo hanno consacrato come una delle rivelazioni dell’anno. La promessa sul mercato e la scelta di restare. Atta è stato netto sul tema più caldo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto: “Svelo il mio futuro!”

Leggi anche: Napoli, l’obiettivo di mercato esce allo scoperto: l’ha detto sul possibile trasferimento

Leggi anche: Napoli, Paolo Cannavaro esce allo scoperto: il retroscena di mercato è clamoroso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Napoli a gennaio potrà fare solo mercato a saldo zero (tanto entra, tanto esce), così ha deciso la Commissione - A gennaio mercato solo a saldo zero per il Napoli, non rispetta l’indicatore costo del lavoro allargato. ilnapolista.it