Napoli il turismo e la sfida della città allargata | l' editoriale di Vincenzo Di Vincenzo

Napoli si appresta a concludere un anno di crescente riconoscimento come destinazione turistica internazionale. La città, con il suo patrimonio culturale e paesaggistico, affronta ora la sfida di consolidare questo ruolo attraverso una strategia sostenibile e duratura. In questo editoriale, Vincenzo Di Vincenzo analizza le opportunità e le criticità della “città allargata”, riflettendo su come il turismo possa contribuire allo sviluppo equilibrato di Napoli.

