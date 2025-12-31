Napoli - Hellas Verona il prefetto vieta la trasferta ai tifosi scaligeri

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha deciso di vietare la vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Verona per la partita Napoli-Hellas Verona, valida per il campionato di Serie A 2025/26. Questa misura si inserisce nel quadro delle disposizioni di sicurezza e prevenzione delle manifestazioni sportive. La decisione mira a garantire ordine pubblico e tutela sia dei tifosi che della collettività durante l’incontro.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Verona in occasione della partita Napoli–Hellas Verona, valida per il campionato di Serie A 202526. L’incontro è in programma mercoledì 7 gennaio 2026 allo stadio “Diego. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Napoli - Hellas Verona, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi scaligeri Leggi anche: Verso Sanpaimola-Ars et Labor, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi biancazzurri Leggi anche: Verso Sanpaimola-Ars et Labor, il prefetto vieta la trasferta ai tifosi biancazzurri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Napoli-Verona, niente biglietti ai residenti nella provincia scaligera; Trasferta vietata per i tifosi dell'Hellas Verona contro il Milan: si mobilita il parlamentare Padovani; SERIE A - Napoli-Hellas, divieto di trasferta per i tifosi residenti nella provincia di Verona; Trasferta vietata per i tifosi dell' Hellas Verona contro il Milan | si mobilita il parlamentare Padovani. SERIE A - Napoli-Hellas, divieto di trasferta per i tifosi residenti nella provincia di Verona - Hellas Verona la seguente prescrizione: • divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona. napolimagazine.com

Napoli-Hellas, divieto di trasferta ai residenti nella provincia di Verona - Hellas Verona, valido per il campionato nazionale 2025/26 di Serie A, in programma mercoledì 7 ... msn.com

Napoli-Verona: niente trasferta per chi risiede nella provincia di Verona - Il Verona non avrà il sostegno dei suoi tifosi nella gara che vedrà gli scaligeri affrontare la compagine di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. msn.com

Il tunnel decisivo: il cammino del Napoli fino a febbraio Il primo passo è stato fatto, ed è stato vincente: Cremonese-Napoli 0-2. Da qui in poi il calendario stringe e non lascia alternative. Lazio-Napoli (4 gennaio) Napoli-Hellas Verona (7 gennaio) Inter-Napoli ( - facebook.com facebook

La Penna dirigirá Atalanta-Inter. Fabbri en Milan-Hellas Verona y Mariani en Cremonese-Napoli #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.