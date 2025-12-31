napoli explosion

Il tradizionale Capodanno a Napoli come non lo avete mai visto. Nel mondo, esplodono le bombe e le guerre; con esse esplodono la paura, il dolore, la rabbia. Perfino le stelle nelle galassie lontane, quando muoiono, esplodono. Per fortuna però, esplode anche la gioia, insieme ai tappi di bottiglia, soprattutto allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno. Percorso espositivo presso le nuove sale del Real Albergo dei Poveri A Napoli, in particolare, esplodono soprattutto i fuochi d’artificio: una tradizione così consolidata e diffusa da costituire un evento eccezionale, in programma solo per quella speciale notte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

