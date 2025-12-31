Napoli e Provincia | botti illegali i controlli dei Carabinieri Maxi sequestro di Cobra 3 persone in manette

Durante le festività di Capodanno, i Carabinieri di Napoli e provincia hanno sequestrato oltre 1600 botti illegali di tipo Cobra, arrestando tre persone. L’operazione rientra nei controlli mirati a contrastare l’uso di materiali pirotecnici non autorizzati, garantendo maggiore sicurezza per la comunità. Il servizio continua per prevenire incidenti e tutelare la salute pubblica durante le celebrazioni.

Capodanno, maxi sequestro di botti illegali: oltre 1600 "Cobra", tre arresti tra Napoli e provincia. Oltre 1600 candelotti Cobra e 3 arresti nel capoluogo e in provincia. I controlli per arginare la vendita di botti illegali entrano nel vivo, a poche ore dal capodanno. Il primo colpo ieri sera, nel quartiere Soccavo di Napoli. V.. N. e R. M., sono stati sorpresi in viale Traiano a vendere 10 candelotti esplosivi "Rambo", un nome diverso per indic are un prodotto identico ai Cobra, resi tristemente celebri dall'esplosione di Ercolano. Nella loro autovettura, parcheggiata in viale Catone, altri 1298 artifizi dello stesso tipo, alcuni con nomi differenti ma stessa carica.

Tra Napoli e provincia sequestrati 1600 botti 'Cobra', tre arresti - A poche ore dal Capodanno sequestro di botti e arresti tra Napoli e provincia: oltre 1600 candelotti Cobra sono stati trovati dai carabinieri e tre persone sono state arrestate. ansa.it

Maxi sequestro di botti illegali a Napoli: 3 arresti - 600 candelotti di fuochi d’artificio illegali a poche ore dal Capodanno. stream24.ilsole24ore.com

