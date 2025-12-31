Napoli come un campo di battaglia | sequestrati 1600 Cobra tre arresti a poche ore dal Capodanno
A Napoli e provincia, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 1600 candelotti esplosivi di tipo Cobra, nell’ambito delle attività di prevenzione contro la vendita di fuochi d’artificio illegali. L’intervento si inserisce nelle operazioni volte a garantire la sicurezza durante il periodo delle festività di Capodanno, con tre persone arrestate. Un intervento importante per limitare i rischi legati all’uso di materiali esplosivi non autorizzati.
Oltre 1600 candelotti esplosivi tipo Cobra sono stati sequestrati a Napoli e in provincia nell’ambito dei controlli delle forze dell’ordine contro la vendita di botti illegali in vista del Capodanno. Il bilancio è di tre arresti, decine di chili di materiale esplodente recuperato e diverse denunce. Soccavo, arrestati due venditori di “Rambo” Il primo intervento . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
