Napoli come un campo di battaglia | sequestrati 1600 Cobra tre arresti a poche ore dal Capodanno

A Napoli e provincia, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 1600 candelotti esplosivi di tipo Cobra, nell’ambito delle attività di prevenzione contro la vendita di fuochi d’artificio illegali. L’intervento si inserisce nelle operazioni volte a garantire la sicurezza durante il periodo delle festività di Capodanno, con tre persone arrestate. Un intervento importante per limitare i rischi legati all’uso di materiali esplosivi non autorizzati.

Allarme Carabinieri sui botti illegali: “Non sono più fuochi, ma ordigni improvvisati”.

