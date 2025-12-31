Nadia Battocletti vince la BOclassic | Due giri per carburare gara in progressione Preparo le indoor per la prima volta

Nadia Battocletti si è aggiudicata la BOclassic di Bolzano, ottenendo la terza vittoria consecutiva in questa corsa di fine anno. La atleta italiana ha mostrato progressione e determinazione, chiudendo i cinque chilometri in 15:50. Con questa vittoria, si prepara anche alle competizioni indoor, segnando un nuovo passo nel suo percorso di crescita e preparazione.

Nadia Battocletti ha vinto la BOclassic, imponendosi nel cuore di Bolzano per la terza volta consecutiva: la corsa di San Silvestro nel capoluogo altoatesino porta la firma di uno dei volti simbolo dell'atletica tricolore, che ha cambiato passo in avvio del terzo giro e ha fatto il vuoto, completando i cinque chilometri con il tempo di 15:50. Ciliegina sulla torta di una stagione stellare, culminata con le due medaglie conquistate ai Mondiali di Tokyo (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri). L'argento olimpico dei 10.000 metri ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: "Sono riuscita a vincere per la terza volta.

