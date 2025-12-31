Nada live ad Arezzo musica feste e brindisi in piazza | la mappa degli eventi di oggi
Ecco le principali iniziative in programma oggi, mercoledì 31 dicembre, ad Arezzo. La città si anima con eventi musicali, feste e momenti di convivialità in piazza, offrendo occasioni di incontro e tradizione. Per segnalare altri eventi o aggiornamenti, è possibile contattare la redazione all’indirizzo [email protected].
Arezzo, la festa dell'ultimo dell'anno in Piazza della Libertà con Nada e tanti ospiti. Appuntamenti a Montevarchi, Cortona, San Giovanni, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino, Anghiari; Capodanno 2026 ad Arezzo con il concerto di Nada e tanta musica disco; Livorno, festa alla Terrazza Mascagni.
