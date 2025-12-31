Musica sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Bologna

Bologna si appresta a vivere un momento importante in vista dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La città si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica, simbolo di pace e unità, attraverso eventi che uniscono musica, sport e condivisione. Un’occasione per celebrare la tradizione olimpica e rafforzare il senso di comunità nel rispetto delle competizioni e dei valori fondamentali dello sport.

Bologna si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il 6 gennaio, infatti, la Torcia Olimpica attraverserà le strade della città, portando con sé un messaggio universale di speranza, inclusione e unità.Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Firenze Leggi anche: Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Palermo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Pescara; La Fiamma Olimpica a Fano: musica, sport e festa con Coca-Cola nel viaggio verso Milano Cortina 2026; GIOCHI INVERNALI/ La Fiamma Olimpica lunedì arriva nel capoluogo ionico, tra i tedofori l'atleta tarantina Viviana Zito; Come la Fiamma Olimpica ha acceso l’entusiasmo di Catania. Musica, sport e condivisione per celebrare l’arrivo della Fiamma Olimpica a Bologna - Cola sarà tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il ... bolognatoday.it Milano Cortina: con Coca-Cola, Viaggio della Fiamma Olimpica percorso che celebra sport, musica e condivisione - Grande concerto gratuito a Roma il 5 dicembre nell’incantevole cornice dello Stadio dei Marmi con Mahmood, Noemi, The Kolors, Tananai e Carl Brave Milano, 24 nov. lagazzettadelmezzogiorno.it La fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 arriva in Puglia: Coca-Cola accende un percorso di sport, musica e condivisione - Il Viaggio della Fiamma Olimpica continua il suo percorso in Basilicata e arriva in Puglia. giornaledipuglia.com La Fiamma Olimpica a Senigallia: musica, sport e festa con Coca-Cola nel viaggio verso Milano Cortina 2026 - facebook.com facebook Oltre le barriere Disabilità e strumenti di integrazione attraverso sport, musica, lavoro, 22 dicembre, ore 17, Sala 1954 de Il Rossetti, evento promosso da CUG nell’ambito delle azioni che UniTS promuove su temi come l’inclusione sociale Info u.garr.it/slNV2 x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.