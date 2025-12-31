Musica nelle piazze X Factor e Tiromancino nella Santa Croce pop Concerti gospel e jazz

Una serata di musica e cultura nelle piazze, con esibizioni di X Factor e Tiromancino nella Santa Croce pop, oltre a concerti gospel e jazz. Un evento pensato per offrire a tutti un’esperienza varia e di qualità, in un’atmosfera autentica e raccolta. Un’occasione per condividere momenti musicali diversi, in un contesto cittadino che valorizza tradizione e innovazione.

"Siamo pronti a vivere una notte di San Silvestro indimenticabile, con un'offerta culturale pensata per ogni generazione. Il mio invito a tutti i cittadini e ai visitatori è quello di vivere questa notte con divertimento e grande spirito di partecipazione, ma con un pensiero costante al rispetto di Firenze. Il divertimento deve andare di pari passo con la cura per le nostre piazze e i nostri monumenti. Festeggiamo insieme, in sicurezza, la bellezza che ci ospita per un nuovo anno all'insegna della comunità e della creatività". Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a poche ore dal fatidico countdown per celebrare l'arrivo del 2026, evento che tanti fiorentini, turisti e visitatori trascorreranno tra i monumenti cittadini.

