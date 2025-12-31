Musei statali aperti il 1° e il 6 gennaio ingresso gratuito domenica 4

Da orizzontescuola.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Cultura comunica che, nel periodo delle festività, musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali rimarranno aperti il 1° e il 6 gennaio 2026. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito domenica 4 gennaio. Questa programmazione consente di visitare gratuitamente importanti siti culturali e storici del nostro paese durante le festività, offrendo un’opportunità di approfondimento e scoperta per tutti.

Il Ministero della Cultura informa che anche nei giorni festivi del 1° e del 6 gennaio 2026 musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: I Musei statali saranno aperti il 24 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio. E domenica 4 ingresso gratuito

Leggi anche: Domenica 7 dicembre torna #domenicalmuseo: ingresso gratuito nei musei e luoghi della cultura statali

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

musei statali aperti 1176L’Italia che non si ferma: musei, parchi archeologici e cultura aperti dall’1 al 6 gennaio - L’1° gennaio 2026 prende ufficialmente il via una prima ondata di aperture straordinarie che coinvolge istituti, complessi monumentali e parchi archeologici su tutto il territorio nazionale, con orari ... metropolitano.it

musei statali aperti 1176Festività di inizio anno: musei statali aperti il 1° e il 6 gennaio, ingresso gratuito il 4 - Il Ministero della Cultura comunica che il 1° gennaio e il 6 gennaio 2026 i musei, i complessi monumentali e i parchi archeologici statali resteranno aperti su tutto il territorio nazionale. ilvescovado.it

musei statali aperti 1176Musei statali aperti il 24 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio - Musei statali aperti per gran parte delle festività natalizie. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.