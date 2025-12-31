Musei statali aperti il 1° e il 6 gennaio ingresso gratuito domenica 4

Il Ministero della Cultura comunica che, nel periodo delle festività, musei, parchi archeologici e complessi monumentali statali rimarranno aperti il 1° e il 6 gennaio 2026. Inoltre, l’ingresso sarà gratuito domenica 4 gennaio. Questa programmazione consente di visitare gratuitamente importanti siti culturali e storici del nostro paese durante le festività, offrendo un’opportunità di approfondimento e scoperta per tutti.

