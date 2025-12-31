Muore travolto dal treno a Carrara | la circolazione riprende con 3 ore di ritardo

A Carrara, una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno sulla tratta Roma-Genova. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa tre ore, provocando ritardi e cancellazioni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

