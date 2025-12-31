Muore travolto dal treno a Carrara | la circolazione riprende con 3 ore di ritardo

A Carrara, una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno sulla tratta Roma-Genova. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per circa tre ore, provocando ritardi e cancellazioni. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Carrara, muore investito da un treno tra Massa e Avenza: stop sulla Tirrenica e disagi sulla Genova–Roma - Una persona è morta investita da un treno lungo la linea Tirrenica, e la circolazione ferroviaria è stata sospesa nel trat ... alphabetcity.it

Tragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-Roma - La vittima sarebbe un clochard e tutto lascia pensare a un gesto volontario. msn.com

