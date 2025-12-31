Muore soffocato durante una gara di mangiatori di angurie | la tragedia sotto gli occhi della moglie
Durante una gara di mangiatori di angurie in Brasile, un uomo di 37 anni, Carlos Cerasomma, è deceduto soffocato mentre partecipava alla competizione. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della moglie, nel resort di São Pedro. La tragedia ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza durante eventi di questo tipo, evidenziando i rischi associati a competizioni alimentari.
Una gara per mangiatori di cocomeri si è trasformata in tragedia in un resort di São Pedro, in Brasile: un papà di 37 anni, Carlos Cerasomma è morto soffocato mentre stava partecipando alla competizione, il tutto sotto gli occhi della moglie. Come riportano i quotidiani brasiliani, l'uomo stava. 🔗 Leggi su Today.it
