Muore soffocato durante una gara di mangiatori di angurie | la tragedia sotto gli occhi della moglie

Durante una gara di mangiatori di angurie in Brasile, un uomo di 37 anni, Carlos Cerasomma, è deceduto soffocato mentre partecipava alla competizione. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi della moglie, nel resort di São Pedro. La tragedia ha suscitato attenzione e riflessione sulla sicurezza durante eventi di questo tipo, evidenziando i rischi associati a competizioni alimentari.

Una gara per mangiatori di cocomeri si è trasformata in tragedia in un resort di São Pedro, in Brasile: un papà di 37 anni, Carlos Cerasomma è morto soffocato mentre stava partecipando alla competizione, il tutto sotto gli occhi della moglie.

