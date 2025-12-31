Muore soffocato a 12 anni! Il motivo atroce | imitava proprio quella serie

Un episodio tragico evidenzia i rischi legati all’imitazione di scene viste in televisione. Sebastian Cizman, 12 anni, è morto soffocato nella sua abitazione a Glasshoughton, nel West Yorkshire, dopo aver cercato di replicare una sequenza di una serie televisiva. La vicenda sottolinea l’importanza di monitorare i contenuti a cui i minori sono esposti e di sensibilizzare sulla sicurezza e i pericoli delle imitazioni.

Un gioco, un’imitazione, una sequenza vista sullo schermo che dalla finzione scivola nella realtà. È in questo spazio ambiguo che si consuma la morte di Sebastian Cizman, un ragazzo inglese di 12 anni, trovato senza vita nella casa di famiglia a Glasshoughton, nel West Yorkshire. A scoprire il corpo è stato il cuginetto di 9 anni, che lo ha trovato privo di sensi sulle scale, con un lenzuolo stretto attorno al collo. Inutile la corsa in ospedale: Sebastian è morto il 27 giugno. La tragedia, secondo quanto emerso dalle indagini, non sarebbe legata a un gesto volontario, ma a un tragico incidente avvenuto nel tentativo di replicare una scena della serie Netflix Squid Game. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

