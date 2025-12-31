Muore a 37 anni durante una gara a chi mangia l’anguria nel minor tempo possibile | Nessuno lo ha aiutato mentre era a terra

Un uomo di 37 anni è deceduto durante una gara di velocità nel mangiare anguria al San Petro Thermas Resort in Brasile. Carlos Cerasomma è morto soffocato mentre partecipava a un evento chiamato “Boca de Melancia”. La sua morte ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle competizioni di questo tipo, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza.

Un uomo è morto soffocato da un’anguria. La storia arriva dal San Petro Thermas Resort, in Brasile, dove Carlos Cerasomma, 37 anni, è deceduto mentre giocava a “Boca de Melancia” (in italiano, Bocca d’anguria). La sfida consiste nel mangiare il frutto posizionato su un tavolo basso nel minor tempo possibile. Stando al racconto dello staff, i presenti si sono accorti che l’uomo stava soffocando solo quando Carlos è collassato a terra, privo di sensi, con la testa sul tavolino. La moglie Kimberly ha denunciato: nessuno avrebbe prestato soccorso. Secondo quanto riportato da The Sun, nella zona dove si è svolto il gioco non era presente alcun presidio medico di emergenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

